Tour d’Autriche : Jhonatan Narvaez gagne la 5e étape et le classement final

Le Colombien Jesus David Pena (Jayco AlUla) et l’Italien Matteo Sobrero (Jayco AlUla) complètent le top 5 d’une étape dont le premier Belge est Floris De Tier (Bingoal WB), 9e à 34 secondes.

Au général, Jhonatan Narvaez, qui compte désormais huit victoires en carrière, termine avec 42 secondes d’avance sur Osborne et 45 sur Pena. Floris De Tier est 10e à 1:26.

Le Tour d’Autriche effectuait son retour après quatre ans. Ben Hermans avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. La course avait ensuite été annulée entre 2020 et 2022 en raison du Covid-19 puis de soucis financiers et logistiques.

Classement de la 5e étape du Tour d'Autriche

1. Jhonatan Narvaez (Equ/Ineos Grenadiers) les 155,8 km en 3h59:57 (moy.: 38.958 km/h); 2. Welay Berhe (Eth); m.t.; 3. Jason Osborne (All) à 0:01; 4. Jesus David Pena Jimenez (Col) 0:04; 5. Matteo Sobrero (Ita) 0:22; 6. Pavel Sivakov (Fra); 7. Luca Vergallito (Ita) 0:24; 8. Davide Formolo (Ita) 0:34; 9. Floris De Tier (Bel); 10. George Bennett (NZl); ... 16. Jimmy Janssens (Bel) 1:04; 20. Xandro Meurisse (Bel) 1:32; 21. Lennert Teugels (Bel) 1:54; 40. Johan Meens (Bel) 8:13; 45. Aaron Van Der Beken (Bel) 8:52; 78. Louis Blouwe (Bel) 17:09.

Classement final du Tour d'Autriche

1. Jhonatan Narvaez (Equ/Ineos Grenadiers) 18h54:50; 2. Jason Osborne (All) 0:42; 3. Jesus David Pena Jimenez (Col) 0:45; 4. Matteo Sobrero (Ita) 1:00; 5. Pavel Sivakov (Fra) 1:10; 6. Welay Berhe (Eth) 1:12; 7. George Bennett (NZl) 1:17; 8. Luca Vergallito (Ita) 1:21; 9. Davide Formolo (Ita) 1:26; 10. Floris De Tier (Bel); ...19. Lennert Teugels (Bel) 3:27; 22. Xandro Meurisse (Bel) 3:44; 28. Johan Meens (Bel) 9:18; 36. Jimmy Janssens (Bel) 14:48; 40. Aaron Van Der Beken (Bel) 18:16; 67. Louis Blouwe (Bel) 34:20.