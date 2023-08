Dans une étape sans difficulté majeure, cinq coureurs se sont détachés en tête de la course au kilomètre 25 : les Espagnols Angel Fuentes (Burgos BH), Josu Etxebarria (Caja Rural-RGA), Xavier Berazategui (Caja Rural-RGA) et l'Italien Mattia Bais (Eolo-Kometa), sans jamais prendre plus de trois minutes d'avance.

Après avoir attaqué dans la seule difficulté du jour, l'Alto del Aguilon (3e catégorie), Bais a maintenu seul une avance sur le peloton, mais s'est fait rattraper à douze kilomètres de l'arrivée. À huit kilomètres de la ligne, l'Allemand Lennard Kämna a placé une grosse attaque sur le plat et a tenu trois kilomètres avant de se faire reprendre.

Sans grande surprise, c'est finalement au sprint que s'est jouée la victoire. Bien lancé par son équipe, Molano a pris facilement quelques mètres d'avance et a devancé l'Espagnol Ivan Garcia Cortina (Movistar) et l'Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma). En plus du classement général, Molano domine également le classement par points.

La deuxième étape mercredi sera disputée sous la forme d'un contre-la-montre par équipes de 13,1 kilomètres entre Ona et Poza de la Sal. Cette 45e édition s'achève samedi à Lagunas de Neila. Le Français Pavel Sivakov a gagné l'an dernier, et Remco Evenepoel est le dernier Belge a l'avoir remporté en 2020.