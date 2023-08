Vingegaard sera-t-il aussi prêt à la Vuelta qu’au Tour ?

L’appétit vient en mangeant. Y compris au niveau de la faim de victoires. L’an passé, après avoir remporté son premier Tour de France, Jonas Vingegaard était parti en vacances. Cette fois, on le sait, le Danois a décidé d’ajouter le Tour d’Espagne à son programme, où il sera un sérieux rival d'Evenepoel. "Le temps de préparation pour la Vuelta est forcément beaucoup plus court que celui pour le Tour de France", a déclaré, à Wieler Revue, Mathieu Heijboer, responsable de la performance chez Jumbo-Visma. "Nous avons toujours une approche minutieuse et quand la préparation se déroule bien, nous savons que nos coureurs seront à niveau. Mais il y a dans ce cas-ci plus d’incertitudes. Même si cela nous a déjà réussi dans le passé avec Roglic ou même avec Kruijswijk."