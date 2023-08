Pas de nouvelle victoire pour De Lie sur le Renewi Tour, mais le Wallon reste satisfait : “Je retiens le très bon boulot de l’équipe”

Entretien avec Arnaud De Lie, alors qu’il récupère en pédalant sur le rouleau, sur sa quatrième place dans cette étape dominée par Jasper Philipsen, le dernier maillot vert du Tour de France.

Arnaud, quelle est votre analyse de ce sprint ?

”Je trouve que l’équipe a super bien travaillé. Jasper De Buyst a commencé son effort à 500 mètres de la ligne. J’ai lancé mon sprint à 180 mètres du but, mais il y avait du vent. Beaucoup de vent, même. Et je me fais dépasser par trois autres gars. Je termine quatrième. Mais je retiens le bon boulot de l’équipe : on était vraiment très forts ! Depuis le Tour de Wallonie, on travaille vraiment bien ensemble alors qu’on est parfois critiqués…”

guillement "Sur un sprint plat, qui n'est pas ma spécialité, je ne me fais battre que par le gratin mondial..."

Critiqués ? À quel sujet ?

”Oui, j’entends par-ci par-là que je suis trop esseulé en fin de course. Mais c’est souvent des gens qui n’y connaissent rien. Ils veulent juste que je gagne tout le temps. Mais ce n’est pas possible. J’aimerais bien, pourtant ! Moi, je suis satisfait du travail de l’équipe. Je n’étais d’ailleurs pas certain de faire le sprint sur cette première étape du Renewi Tour, car je sentais que cela allait être chaotique à l’arrivée. Mais à partir des six derniers kilomètres, on était bien mis devant. On a roulé de manière intelligente, avec Brent Van Moer d’abord, Jasper de Buyst ensuite. Sur un sprint plat, qui n’est pas ma spécialité, je ne me fais battre que par le gratin mondial. Donc cela ne reste pas si mal.”

guillement "On verra la casse après le chrono de ce jeudi, combien de retard j'aurai sur Joshua Tarling..."

Avec les secondes de bonifications des sprints aux trois premiers, le kilomètre vert et ses bonifications aussi, un contre-la-montre court et une étape flandrienne, pensez-vous au classement général sur ce Renewi Tour ?

”Oui, un peu. Mais on verra d’abord la casse qu’il y aura ce jeudi sur le contre-la-montre de Sluis… On va voir combien de temps je vais me prendre sur un Joshua Tarling (le médaillé de bronze du dernier championnat du monde du chrono, qui avait terminé deuxième derrière Filippo Ganna du contre-la-montre de Mons, sur le dernier Tour de Wallonie). Il y aura l’étape reine, vendredi, à Grammont. Elle est dure, mais moins que les autres années. Ce n’est pas là qu’on va reprendre trois minutes… Donc priorité à la victoire d’étape. Mais je vais quand même faire le chrono à bloc. Ce n’est que quinze minutes d’efforts. Ce mercredi, on a roulé quatre heures et demie. Alors, quinze minutes à fond, ce jeudi, ce n’est pas grand-chose dans une vie…”

La prolongation de votre contrat jusqu’à fin 2026 chez Lotto-Dstny a aussi été annoncée ce mercredi… C’est le choix de la continuité ?

”Oui, c’est le choix de la raison, de la logique. L’équipe m’a fait confiance dès le début et je me suis senti tout de suite très bien. De plus, le projet que la direction m’a proposé pour les années à venir est prometteur. L’équipe se soucie de chaque détail et continue d’investir dans la performance, afin de faire ressortir le meilleur de ses coureurs. On l’a encore vu ce mercredi avec le boulot de mes coéquipiers : ils me font confiance. On ne gagne pas des courses sans équipe. On les remporte grâce aux coéquipiers…”