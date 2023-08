Philipsen a pris la roue de De Lie pour s’imposer au Renewi Tour : “C’était idéal”

Celui-ci visait un sprint royal. Et il a eu lieu dans les rues d’Ardooie, malgré une chute à deux kilomètres du but, impliquant des clients comme Arnaud Démare, Sam Welsford ou Dan McLay. “On savait que ce virage serait crucial, commente le vainqueur, Jasper Philipsen, qui n’a rien perdu de sa verve du Tour de France, sur lequel il s’était imposé à quatre reprises, tout en ramenant le maillot vert chez lui. Nous y étions bien positionnés. Et je me suis retrouvé ensuite idéalement placé, dans la roue d’Arnaud De Lie.”

À lire aussi

Il ne pense pas à la victoire finale.

Quand le Wallon a lancé son sprint, le coureur d’Alpecin-Deceuninck a déployé toute sa puissance et sa vélocité pour remonter le Taureau de Lescheret et résister au retour de son ancien coéquipier Tim Merlier ou Olav Kooij. “Honnêtement, je ne m’attendais pas à gagner d’entrée de jeu, mais c’est un super sentiment de retrouver la victoire et un bon sentiment sur le vélo, ajoute-t-il. Me voilà leader de ce Renewi Tour, qui proposera d’autres sprints et une étape flandrienne, mais non, je ne pense pas à la victoire finale. Je n’ai pas assez roulé sur le vélo de contre-la-montre ces derniers temps…”

En référence à l’étape de ce jeudi, à Sluis, aux Pays-Bas. “Je n’ai pas de but précis pour ces derniers mois de compétition, termine-t-il. Je veux juste gagner le plus possible.”

Ce mercredi, il a décroché sa onzième victoire de la saison.