De Lie a perdu une minute sur Tarling au chrono du Renewi Tour : “C’est ce à quoi je m’attendais”

Renewi Tour - Joshua Tarling na tijdritzege: "Wij kunnen alle kanten op met de ploeg"

Mais il a su résister et devancer Tim Wellens (qui s’est placé dans une position intéressante pour la victoire finale, comme Lampaert ou Stuyven). “Me voilà leader de l’épreuve, on va défendre ce maillot, mais nous avons d’autres options dans ma solide équipe”, ajoute le Gallois d’Ineos-Grenadiers.

Arnaud De Lie a terminé à une minute et deux secondes du Britannique. “J’avais envie de faire un bon chrono, explique-t-il. C’est important de les faire avec envie, car ils pourront être importants pour moi dans les années à venir. Je manque encore un peu d’expérience. Perdre une minute sur Tarling est acceptable : je suis dans mon objectif, je m’attendais à perdre une minute à une minute vingt sur lui.”

L’étape de ce vendredi, entre Aalter et Grammont, promet d’être très intéressante dans les pavés et monts flandriens, avec notamment le Leberg, le Berendries, Tenbosse, deux fois le Mur de Grammont ou le Bosberg.