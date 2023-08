Le déclic de Van Wilder, vainqueur pour la première fois de sa carrière avec son succès d’étape au Tour d’Allemagne

Un succès conquis à la pédale. C’est lui qui a fait la différence dans la montée d’Ellerberg, ne gardant que Grosschartner et Sivakov dans son sillage. Deux derniers adversaires qu’il a devancés au sprint. “Enfin”, a soufflé le coureur de 23 ans de Soudal-Quick Step.

Il avait marqué les esprits en préférant ne pas aller au Tour d’Espagne pour y aider Evenepoel. Pour ne pas faire deux grands tours la même année, mais aussi pour ne pas se cantonner à un rôle de coéquipier, avec l’envie de jouer sa carte. Mission accomplie, donc ! Et ce n’est peut-être pas fini. “Je me retrouve leader et nous allons défendre ce maillot, ajoute-t-il. Avec une étape difficile, ce vendredi, qui peut me convenir.”