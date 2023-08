Renewi Tour : De Lie en mode collectif sur une étape nerveuse, dominée au sprint par Sam Welsford

”Je suis trop content : il s’agit de ma première victoire en World Tour.” Non, cette phrase qui respire le bonheur n’a pas été sortie par Arnaud De Lie. Le Taureau de Lescheret, qui espère lui aussi s’imposer pour la première fois de sa jeune carrière au plus haut niveau du vélo, a lancé le sprint de la quatrième étape du Renewi Tour, mais il a été remonté par Sam Welsford, Olav Kooij, Jasper Philipsen et Tim Merlier pour se classer à la cinquième place.