Wellens prend le pouvoir au Renewi Tour malgré une crevaison: “J’ai eu de la chance”

Il avait réalisé une belle opération, jeudi, sur le contre-la-montre de Sluis. Se plaçant en embuscade pour le classement général du Renewi Tour. Dont il a pris les commandes ce vendredi, à l’issue de l’étape reine, dans les monts et pavés flandriens autour de Grammont. Tim Wellens répond toujours présent sur l’ancien Benelux Tour ou Eneco Tour. Il avait l’habitude de remporter l’étape ardennaise, qui n’est plus organisée aujourd’hui. Bon également sur les routes flamandes, il a fait le forcing pour faire exploser le peloton et le jeune leader Joshua Tarling. “Je me sentais vraiment super bien et je l’ai rapidement dit à mes coéquipiers, alors que nous étions trois leaders chez UAE avec Marc Hirschi et Matteo Trentin, explique-t-il. J’ai fait la deuxième montée du Mur de Grammont à fond.”