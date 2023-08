De longues discussions ont eu lieu ensuite entre certains coureurs (dont le leader de la course Tim Wellens) et les membres de l’organisation. Entretemps la course a pu reprendre mais les temps seront arrêtés à cinq kilomètres de l’arrivée dans le dernier tour du circuit final de cette étape entre Beringen et Peer.

Autre modification : les secondes de bonification du kilomètre en or (série de trois sprints consécutifs) ne seront pas distribuées.