Tour de Grande-Bretagne: le triplé pour Olav Kooij, qui remporte la 3e étape

Après avoir pris les points du classement de la montagne, Fouché s'est relevé pour revenir dans le peloton. Tanfield et Sessler ont ensuite été rejoints par trois coureurs de l'équipe Saint Piran mais le quintet a été rapidement repris par le peloton à 35 km de l'arrivée.

Membre d'un groupe de neuf coureurs qui avait relancé une échappée, l'Allemand Nils Politt (Bora-hansgrohe) a placé une accélération à 18 km du but, suivi par le Britannique Matthew Bostock (Bolton Equities Black Spoke). Le duo a finalement été avalé par le peloton à 6 km de l'arrivée.

Comme attendu, la victoire s'est jouée dans un sprint massif où Olav Kooij s'est montré le plus rapide devant son compatriote Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) et le Britannique Ethan Vernon, qui roule pour l'équipe nationale britannique. Davide Bomboi (TDT-Unibet) termine 10e et meilleur Belge.

Kooij, 21 ans, signe donc sa troisième victoire de rang dans ce Tour de Grande-Bretagne pour décrocher la 25e victoire de sa carrière, la 10e cette saison. Il conserve aussi la tête du classement général devant Van Poppel et l'Allemand Max Kanter (Movistar). Wout van Aert se classe 5e.

Mercredi, la 4e étape partira de la Forêt de Sherwood pour un parcours de 166,6 km jusqu'à Newark-on-Trent. Le Tour de Grande-Bretagne se termine dimanche. L'Espagnol Gonzalo Serrano est le tenant du titre, il avait succédé à Wout van Aert, vainqueur en 2021.