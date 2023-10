Tour de Turquie: Alexey Lutsenko s'impose au sommet du terrible Babadag et prend la tête du général (VIDÉO)

Le Kazakh compte 16 secondes d'avance sur le dauphin de l'étape Zwiehoff, et 33 secondes sur Tejada. Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), 9e de l'étape, est 10e au général à 4:36 du leader.

Dominée par la terrible ascension de Babadag (18,4 km à 10,3%), l'étape s'est décantée sur les premières pentes de cette montée finale, malgré un col de 1re catégorie au milieu du parcours. L'équipe BORA-hansgrohe des Allemands Florian Lipowitz et Ben Zwiehoff était face à l'Astana Qazaqstan de Lutsenko et Tejada, alors que l'Australien Jay Vine (UAE Team Emirates) avait perdu le contact à 11 kilomètres de la ligne d'arrivée.

Lipowitz a été le premier à décrocher, et Tejada a ensuite laissé Lutsenko et Tejada se disputer la victoire finale. Le Kazakh s'est montré le plus fort, laissant son concurrent dans son sillage aux alentours de la flamme rouge. Il a coupé la ligne avec 12 secondes d'avance après l'une des montées les plus raides du calendrier international. C'est la 39e victoire de la carrière du coureur de 31 ans, la 8e de la saison (dont la double couronne nationale sur route et en contre-la-montre.

Mercredi, les baroudeurs tenteront de jouer un mauvais tour aux sprinteurs sur le parcours de 165,3 kilomètres entre Fethiye et Marmaris. Les organismes auront un peu de répit avec deux ascensions de 3e catégorie au début et à la fin de l'étape. Le Tour de Turquie s'achèvera dimanche avec l'arrivée à Istanbul.