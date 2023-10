Tim Wellens de retour sur le Tour de Guangxi, dernière manche du World Tour : “Des policiers dos au peloton dans la jungle pour surveiller les singes”

Une épreuve de six étapes qui devrait faire la part belle aux sprinters (De Lie, Kooij, Bennett, Viviani et Milan sont au départ) mais sur laquelle Tim Wellens visera le classement général. Vainqueur de l’édition inaugurale en 2017, le coureur de chez UAE raconte l’exotisme de cette épreuve, ses ambitions et tire un bilan de sa première saison dans l’équipe de Tadej Pogacar.

Voyage en business, hôtel cinq étoiles et viande contrôlée

”Je sais que cela peut apparaître comme une corvée à certains de devoir mettre le cap sur la Chine à la mi-octobre, mais ce n’est sincèrement pas mon cas. La blessure consécutive à ma chute sur le Tour des Flandres m’a privé de plus de deux mois de compétitions et j’ai encore faim. Il s’agit évidemment d’un voyage lointain mais l’équipe nous met dans les meilleures conditions lors de ce type de déplacement. Dès qu’un vol dépasse les six heures, nous sommes en effet automatiquement installés en classe affaires. C’est un luxe et un privilège dont il faut être conscient car très peu d’équipes ont la même politique. Une fois sur place, la qualité de l’organisation est irréprochable, on sent que cette épreuve veut se montrer digne de son statut World Tour. Nous sommes ainsi logés tous les jours dans d’excellents hôtels, presque exclusivement des cinq étoiles, au sein desquels la viande est testée de manière à éviter tout risque de contamination.”

Des policiers dos au peloton en pleine jungle

”La culture du cyclisme n’est évidemment pas la même qu’en Europe, mais on sent que tout le monde veut bien faire. L’organisation ne lésine, par exemple, pas avec la sécurité. Je crois qu’il doit y avoir un policier tous les 100 mètres sur l’intégralité du parcours. Même en pleine jungle, ils tournent le dos à la route et donc au passage du peloton pour surveiller… les singes qui constituent le seul public en certains endroits (rires). Nous traversons de très jolies régions avec quelques paysages de carte postale. Mashan Nongla, l’endroit où je m’étais imposé en 2017, est par exemple un lieu assez couru par un public chinois fortuné pour les vacances.”

Le général comme objectif

”Ce Tour de Guangxi est un réel objectif que j’aborde avec de vraies ambitions pour le classement général. La quatrième étape, avec une arrivée au sommet (NdlR : 3,3 km à 6,6 %) sera décisive pour la victoire finale. Sur Paris-Tours je me sentais plutôt bien avant de connaître des ennuis mécaniques mais nous verrons si j’ai les mêmes jambes que lors de ma victoire sur le Renewi Tour en août. Dans la foulée de celui-ci, juste avant de mettre le cap sur le Canada, j’avais réussi les cinq meilleures minutes de ma vie à l’entraînement en termes de valeurs de puissance. C’est important de voir que, même à 32 ans, on peut continuer de progresser (rires)…”

La poisse n'a pas épargné Tim Wellens lors de Paris-Tours le week-end dernier. ©JDM

Son premier bilan après une saison chez UAE

”Je suis extrêmement satisfait de mon choix d’équipe. Au début, je craignais un peu de regretter l’ambiance entre coureurs de chez Lotto, mais l’atmosphère est également excellente chez UAE. À côté d’un rôle d’équipier et de capitaine de route sur certaines épreuves, j’ai également la possibilité de jouer ma carte. Il est important pour moi de conserver cette forme d’ambition personnelle même si j’ai pris beaucoup de plaisir, par exemple, lors de Milan-Sanremo où je me suis mis à la planche pour Tadej (Pogacar). Notre équipe est toujours à la recherche d’améliorations constantes, que ce soit dans l’optimisation du matériel ou le suivi des entraînements. Avant le Renewi Tour, j’ai par exemple reçu un document de mon directeur sportif avec des vidéos des trois derniers kilomètres de chaque étape ainsi que la reconnaissance complète en images du chrono. Cette préparation et cette implication font clairement la différence. L’année dernière, je perds le Tour de Belgique pour une demi-seconde. J’avais demandé au directeur sportif de l’époque d’aller filmer le parcours du contre-la-montre, mais il avait refusé… C’est très frustrant de se heurter à ce genre d’approche car si cette personne avait accepté de faire un effort, je suis convaincu que je gagnais ce Tour de Belgique. Chez UAE, ce genre de choses n’arrivent pas.”