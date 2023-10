Tour de Turquie: quatrième victoire pour Jasper Philipsen, Alexey Lutsenko vainqueur final

Le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck, 25 ans, ajoute une 4e victoire partielle sur ce Tour de Turquie et la 19e de sa saison, plus que n'importe quel autre coureur. Il ajoute aussi un 42e succès à son palmarès.

Alexey Lutsenko a conservé son maillot de leader du classement général après une étape contrôlée par son équipe avec celle de Philipsen. Le Kazakh, 31 ans, s'adjuge une 40e victoire en carrière, la 9e de sa saison.

L'Australien Jay Vine (UAE Emirates), vainqueur en solitaire la veille, et le Polonais Jakub Murias (Voster ATS) accompagnaient Mauro Verwilt (Tarteletto-Isorex) dans l'échappée du jour. Le trio comptait encore une minute d'avance à 40 km de l'arrivée, mais le peloton s'est mis en route et a effectué la jonction à 15 km de l'arrivée, sur Vine qui avait tenté de résister le peu plus longtemps.

Le Néo-Zélandais Patrick Bevin l'avait emporté l'an dernier.