Aleksandr Vlasov a remporté la 5e étape du Tour de Suisse entre Ambri et Novazzano au terme d'une étape casse-pattes avec de nombreuses ascensions courtes mais raides, mais aussi rendue encore plus difficile en raison de la forte chaleur et des températures dépassant les 30 degrés. Le Russe s'est imposé devant l'Américain Neilson Powless et le Danois Jakob Fuglsang.

Lâché à plus de 60 kilomètres, le leader de la course Stephen Williams a laissé le maillot jaune au vainqueur de l'étape.

De son côté, Remco Evenepoel a craqué dans l'avant-dernière ascension du jour et a perdu 2'11" sur le vainqueur du jour, Aleksandr Vlasov, terminant à la 28e place de l'étape. Il perd donc toute ambition pour le classement général, lui qui justement voulait se tester sur l'épreuve hélvète.

Place désormais à la montagne sur les routes du Tour de Suisse avec deux arrivées au sommet avant un contre-la-montre sur la dernière étape dimanche.