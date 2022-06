I l n’y a pas eu de chute, heureusement. Mais la double manœuvre d’Yves Lampaert pour bloquer ou tenter de ralentir Tim Wellens dans le kilomètre en or ne restera pas comme le plus haut fait de la carrière de l’ancien champion de Belgique. Cet anti-jeu n’était pas beau à voir et on espère ne plus revivre ce genre d’épisodes sur les courses cyclistes à l’avenir. Cet acte a aussi joué un rôle dans la victoire finale.

(...)