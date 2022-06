S’il y a une chose qu’on a apprise avec Remco Evenepoel, c’est qu’il bluffe rarement. Quand il a lâché le groupe des favoris pour la première fois, à plus de 20 kilomètres de l’arrivée, dans l’exigeante montée de Pedrinate (2,4 km à 8,7 %), ce n’était pas à cause d’un souci mécanique ou d’une erreur d’attention. En voyant son visage, on a rapidement compris que le Brabançon allait vivre une fin d’étape compliquée.