Les équipes Alpecin-Fenix et Bahrain Victorious ont annoncé vendredi matin qu'elles se retiraient du Tour de Suisse en raison de cas de coronavirus. Bahrain Victorious a également dû se retirer en raison de cas de covid, sans préciser le nombre de personnes touchées. La formation BORA-hansgrohe a par ailleurs annoncé vendredi matin que le Russe Aleksandr Vlasov, leader du classement général, et l'Allemand Anton Palzer, postifs au coronavirus, devaient aussi quitter la course.

Toujours vendredi matin, Jonathan Vaughters, directeur sportif de l'équipe EF Education-EasyPost, avait annoncé, sans citer leurs noms, que quatre coureurs de la formation américaine avaient aussi été touchés par le coronavirus et contraints à l'abandon. C'est pour les mêmes raisons que le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a dû quitter le Tour de Suise. Le Suisse Joel Suter, qui partageait la chambre d'Hirschi, a été testé négatif mais a également quitté la course par mesure de précaution.

La formation UAE Team Emirates a annoncé vendredi matin qu'elle se retirait de l'épreuve. Cette décision a été prise après que l'Italien Diego Ulissi a été testé positif au Covid-19.

La formation Israel-Premier Tech a pour sa part indiqué que l'Australien Sebastian Berwick, positif au coronavirus, a aussi dû plier bagage, tout comme le Suisse Reto Hollenstein, négatif mais retiré de l'épreuve car il partageait la même chambre que Berwick.

