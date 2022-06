Il n’a pas gagné, mais c’est tout comme. Tadej Pogacar a régalé ses nombreux supporters sur l’étape d’ouverture du Tour de Slovénie. Tout en prenant une belle option sur la victoire finale. Le double vainqueur sortant du Tour de France a été l’artificier de cette journée d’ouverture de son tour national. Il a attaqué à plus de 100 kilomètres de l’arrivée, dans l’ascension d’un col de deuxième catégorie.

Il s’est isolé en tête avec son coéquipier Rafal Majka et le Slovène Domen Novak. Surpris, Matej Mohoric est sorti en contre sans parvenir à opérer la jonction. Dans le final, le duo de la formation UAE Emirates a attaqué à tour de rôle le coureur de Bahrain-Victorious. Avec une première banderille de Pogacar, impeccablement relayé par Majka, qui est sorti en solitaire pour décrocher sa première victoire de la saison.

"Nous étions dans une situation idéale", raconte Pogacar, qui a logiquement protégé son coéquipier dans les derniers kilomètres. "Mais cela a été assez difficile. Il faisait vraiment très chaud et cette étape était difficile. L’équipe Bahrain a imprimé un tempo élevé dans un col et cela a fait exploser la course. Nous étions ensuite à trois devant et on a bien collaboré pour rester en tête. À la fin, on était vraiment à la limite, car il faisait suffocant avec ces températures élevées. Les moteurs étaient en surchauffe !"

Cette météo n’est pas celle qu’il préfère, même s’il se réjouissait de pouvoir acclimater son corps à la chaleur en vue des températures attendues en juillet sur les routes françaises. "Je suis très heureux de la victoire de mon coéquipier, c’est vraiment une très belle entrée en matière sur ce Tour de Slovénie."

Qu’il avait remporté, l’an passé. Une étape moins difficile est attendue ce jeudi.