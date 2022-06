Remco Evenepoel ne gagnera pas le Tour de Suisse. On pouvait déjà l’écrire sans trop prendre de risque, jeudi, mais cette fois, il n’y a plus de doute à ce sujet. Le Brabançon a une nouvelle fois perdu une minute sur les principaux favoris (dont ne fait plus partie Vlasov, qui a été testé positif au Covid, ne fait plus partie) lors de l’étape de haute montagne de ce vendredi, remportée par Nico Denz (Team DSM).