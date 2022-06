Le Polonais a devancé ses deux compagnons d'échappée slovènes, Domen Novak (Bahrain-Victorious) et son équipier Tadej Pogacar. Tenant du titre et grandissime favori, Tadej Pogacar attaquait sur le Zadlog (4,7 km à 7,4%) à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Il emmenait avec lui son équipier polonais Rafal Majka et son compatriote Domen Novak. Le trio conservait une minute d'avance sur le peloton. Dans le dernier kilomètre, Majka attaquait, Novak ne parvenait pas à répondre et Pogacar se plaçait dans sa roue, prêt à neutraliser toute tentative de contre.

Majka s'imposait avec 2 secondes d'avance sur Novak et Pogacar. Un premier groupe de poursuivants, réglé par l'Italien Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), arrivait après 48 secondes.

Majka, 32 ans, enlève la 13e victoire de sa carrière, sa première de la saison.

Jeudi, la 2e étape se disputera entre Ptuj et Rogaska Slatina (174,2 km).