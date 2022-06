Les UAE Emirates en ont gagné quatre. Deux avec Rafal Majka et autant avec Tadej Pogacar, qui s’est aussi offert le classement final, comme l’an passé. La formation du double vainqueur sortant du Tour de France a donné l’impression de se balader durant ces cinq étapes.

À tel point que Majka et Pogacar se sont permis d’amuser les spectateurs en déterminant, samedi, le vainqueur de l’étape en faisant un… pierre-papier-ciseaux sur le vélo ! "L’objectif était de remporter le classement final dans la dernière étape, il y a eu des offensives et j’ai contre-attaqué dans la dernière montée, avec la volonté d’arriver au plus vite au sommet", a commenté Tadej Pogacar, qui va pouvoir mettre le cap sur le Tour de France en grande confiance.