Il y aura donc une nouvelle équipe féminine wallonne la saison prochaine : Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies. Un projet que cherchait à réaliser depuis plusieurs années l’ancienne double championne de Belgique Ludivine Henrion et qui va enfin voir le jour. Elle va compter 23 affiliées, des catégories des juniors jusqu’aux espoirs-élites. Avec de nombreuses jeunes francophones, mais aussi des renforts comme Ann-Sophie Duyck.

Ludivine Henrion : "Nous travaillons sur un certain nombre de projets pour la promotion et le développement du cyclisme féminin. Par ces projets, je peux annoncer qu’une équipe exclusivement féminine sera créée en 2021 en Wallonie, avec des dames élites et des dames juniores. Nous en sommes actuellement à 23 coureuses. Nous avons la belle opportunité de pouvoir travailler en collaboration avec l’équipe Bingoal-Wallonie-Bruxelles, ce qui suscite un gros engouement au sein des coureuses. Nous participerons, entre autres, aux courses de la Lotto Cycling Cup, qui comprend 12 courses UCI, ce qui doit permettre à nos coureuses d’apprendre et de progresser aux côtés des filles du niveau mondial. Sur le plan internatinal, nous espérons aussi disputer le calendrier de la Women Cycling Series, une compétition de 8 à 10 courses qui se déroule entre clubs en Belgique et aux Pays-Bas."

Découvrez les 23 coureuses de Bingoal-WB LADIES

Laura CHARLIER - Julie DEBOCK - Kelly DECALUWE - Francine DELAIN - Camille DELESTRAIT - Naika DENEEF - Ann-Sophie DUYCK - Océane JONCKERS - Lien LANSSENS - Liliane LEENKNEGT - Alissa LURQUIN - Fiona MERTENS - Femke OSSELAER - Tuva RICHTER - Perrine SADOINE - Elise TAHAY - Delphine THIRIFAYS - Isabel VANDEWALLE - Fanny VANDRIESSCHE - Lauryne VAN LAEKEN - Justine VROMANNE - Eleanor WISEMAN - Allison ZAVA.