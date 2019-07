Les organisateurs du Critérium cycliste d'après Tour d'Alost ont confirmé mardi la présence de Thomas De Gendt, Tim Merlier et Remco Evenepoel lors de leur épreuve, prévue le lundi 29 juillet au lendemain de l'arrivée du Tour.

Les pourparlers pour attirer Wout van Aert et le vainqueur du Tour de France sont en cours. Peter Sagan, présent ces dernières années, sera quant à lui absent. Le Slovaque n'a pas apprécié un incident "avec des dames au sang chaud" l'an dernier, ont fait savoir les organisateurs.

"Juste après le podium, nous avions difficilement convaincu Sagan de venir dans l'espace VIP", a expliqué l'organisateur Renno Roelandt à TV Oost Nieuws. "A un certain moment, quelques 'dames au sang chaud' sont grimpées sur le podium. Nous avons dû évacuer Sagan via une porte secondaire. Il n'était pas du tout content. Je suppose qu'il ne viendra plus car il était très contrarié. Ce n'est pas non plus un drame. Nous l'avons vu à Alost pendant plusieurs années."

Renno Roelandt et son équipe vont donc se concentrer sur d'autres coureurs. Wout van Aert semble être une priorité. "C'est indispensable qu'il soit là. Nous y travaillons. Nous voulons aussi absolument le vainqueur du Tour, qui que ce soit. Les fans de cyclisme veulent voir le maillot jaune à Alost. Il y a encore beaucoup d'incertitude sur la victoire finale, il y a encore au moins cinq candidats à la victoire finale. On n'a pas le droit à l'erreur. S'il on mise sur le mauvais coureur, on perd beaucoup d'argent."

Les organisateurs négocient également avec Dylan Teuns, Oliver Naesen et Greg Van Avermaet.