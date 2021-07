Après le Tour de Francei, Dylan Teuns (Bahrain Victorious) envisage de disputer un second grand tour cette année. "Il y a de grandes chances que je prenne le départ du Tour d'Espagne", a déclaré le coureur belge de 29 ans mardi avant le criterium d'après-Tour de Roulers. "Si ce n'est pas le cas, je participerai sans doute au Tour de Pologne".

Dylan Teuns sort d'un Tour de France réussi, lui qui a remporté la 8e étape au Grand Bonnard, son second succès sur la Grande Boucle après la victoire à la Planche des Belles Filles en 2019. Il a en outre terminé 17e et premier Belge au classement final. "Pour être honnête, je n'accorde pas trop d'importance à ce statut de meilleur Belge", dit le natif de Diest. Le top 20 est quand même un joli bonus. Malheureusement, j'ai connu une moins bonne journée dans l'étape du Mont Ventoux, sans quoi j'aurais pu finir pas loin du top 10. Mais personne ne pourra me reprendre cette victoire au Grand-Bonnard".