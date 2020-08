"Dan Martin qui souffre d'une douleur importante, a quitté le Dauphiné et est rentré chez lui pour une période de repos pendant laquelle guérir sa fracture", a indiqué la formation israélienne évoquant une "fracture non déplacée du sacrum", un os reliant le coccyx à la colonne vertébrale.

"J'espère vraiment que je serai prêt pour le Tour de France. C'est dommage parce que je me sentais en grande forme mais je me remets vite d'ordinaire et j'ai des raisons de rester optimiste", a positivé le double vainqueur d'étape sur la Grande Boucle à deux semaines de son départ à Nice.

Il ne prendra donc pas le départ de la 3e étape du Dauphiné qui s'élance à la mi-journée de Corenc, tout près de Grenoble, pour rejoindre Saint-Martin-de-Belleville (Savoie), en passant par le mythique col de la Madeleine.