Le leader de la Jumbo-Visma, Primoz Roglic, ne prendra pas le départ de la dernière étape du Critérium du Dauphiné ce dimanche.



Celui qui était en tête du classement général a chuté hier, et ressent des douleurs à cause de cette chute. Il a donc décidé de ne pas prendre le départ ce dimanche. Son équipe annonce même que "l'évolution de ces blessures déterminera les plans pour les courses à venir". Roglic est un des favoris du Tour de France qui s'élance dans 2 semaines. Son équipier Steven Kruiswijk avait déjà abandonné hier à cause d'une chute, tout comme Emanuel Buchmann, le 4e du Tour De France 2019. Egan Bernal, l'autre grand favori pour la Grande Boucle, avait abandonné avant l'étape d'hier à cause d'une douleur au dos.



Suite à cet abandon, c'est Thibaut Pinot qui est le nouveau leader du classement général.