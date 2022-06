"Chris Froome ne se sent pas bien depuis deux jours, et sous les conseils du staff médical, l'équipe a décidé qu'il serait mieux pour Chris de se reposer et de commencer son rétablissement dès que possible", a indiqué Israel Premier Tech sur Twitter. "J'étais impatient de disputer les deux dernières étapes du Dauphiné, mais je ne me sens pas à 100%", a indiqué le coureur britannique. "C'est décevant de quitter la course avant la fin, mais je progresse bien et je ne veux pas me mettre en retard à ce moment important de la saison."

Froome occupait la 76e position à 11:19 de Wout van Aert.

Avec deux étapes de montagne encore à disputer, Groenewegen, l'un des rares sprinteurs présents au Critérium, n'allait plus trouver de terrain propice pour lui. "Il rentrera chez lui pour récupérer et continuer sa préparation en vue du Tour de France", a expliqué BikeExchange-Jayco.

Le Néerlandais n'aura finalement disputé aucun sprint massif, son meilleur résultat étant la huitième place conquise vendredi à 32 secondes du groupe de six échappés réglé par Valentin Ferron.