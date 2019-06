Victime d'un grave accident lors de la reconnaissance du parcours du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, Chris Froome a remercié les fans pour leur soutien. Le Britannique est toujours en séjour à l'hôpital universitaire de Saint-Étienne. "Tout d'abord, je veux juste dire un grand merci à tous ceux qui m'ont adressé leurs meilleurs voeux depuis la chute. C'est évidemment une période difficile, mais j'ai pris beaucoup de force à travers votre soutien au cours des trois derniers jours. Le déferlement de soutien a été très émouvant et je ne l'aurais jamais imaginé", a affirmé Froome via le site de son équipe Ineos. "J'aimerais également exprimer ma gratitude à l'équipe, en particulier au docteur Richard Usher et à son personnel médical, qui sont exemplaires depuis la chute. En outre, je suis très reconnaissant aux services d'urgence et à tous ceux de l'hôpital de Roanne qui m'ont aidé et stabilisé, ainsi que les chirurgiens, les médecins et les infirmières de l'hôpital universitaire de Saint-Étienne, qui ont vraiment dépassé mes attentes."

"Enfin, je tiens à remercier mon épouse Michelle et ma famille. Ils ont été avec moi à chaque étape du processus et leur amour et leur soutien me motiveront à rentrer le plus rapidement possible. Même s'il s'agit d'un revers majeur, je me concentre sur l'avenir. Le chemin à parcourir pour se remettre est long, mais cette reprise commence maintenant et je suis pleinement concentré sur le retour à mon meilleur niveau."

Lors de sa chute Froome s'est occasionné une fracture de la hanche, une fracture de la cuisse, une fracture du coude et plusieurs fractures des côtes. Selon la BBC, Froome a également subi une fracture du cou et doit rester à l'hôpital pendant six semaines, mais Ineos ne l'a pas confirmé jusqu'à présent.