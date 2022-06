Après avoir levé les bras trop tôt ce mardi, Wout Van Aert voudra certainement remettre les points sur les i. Ce mercredi, un contre-la-montre entre Montbrison et la Bâtie d'Urfé (31,9 km) attend le Belge pour la quatrième étape du Critérium du Dauphiné. Et un sacré morceau l'attend au tournant en la personne de Filippo Ganna.

Pour le journal L'Equipe, Geraint Thomas, ancien vainqueur du Tour de France, a donné son avis sur "les deux meilleurs rouleurs du moment". Pour l'Anglais, l'Italien a bien l'avantage sur le champion de Belgique. "Je crois que Pippo (Ganna) investit un peu plus de temps et d'efforts dans les contre-la-montre, tout simplement parce que Wout est très occupé par tout le reste (les classiques, le maillot vert du Tour etc.)", a-t-il estimé.

Selon lui, Wout Van Aert serait donc moins un spécialiste à cause de sa polyvalence. "Pippo fait de la piste, où la position est essentielle aussi, donc ça le sert. Il sait produire beaucoup de puissance en maintenant cette position et c'est là que se fait la différence avec la majorité des autres coureurs, qui passent moins de temps sur leur vélo de chrono et qui donc connaissent rapidement l'enfer", a-t-il ajouté.

En revanche, le Britannique de 36 ans avoue tout de même que le Belge possède une meilleure technique de course. "Les équipes vont ainsi tronçonner le parcours pour savoir exactement quel niveau de watts produire, à tel endroit et tel moment. Pippo sait faire tout ça, mais si c'est plus technique, plus mouillé, ça peut pencher en faveur de Wout, qui est très agile sur un vélo, notamment grâce à son pilotage de cyclo-cross. Si, en plus, comme il part deux heures plus tard (Ganna 13 h 52, Van Aert 16 h), il a des routes plus sèches par exemple, ce sera aussi à son avantage bien sûr."

Pour terminer, Thomas donne encore l'avantage à son partenaire chez Ineos par rapport au parcours. "S'il y avait un peu plus de relief dans le parcours, l'avantage irait à Van Aert car il est plus léger. Mais sur le papier, ce contre-la-montre convient mieux à Ganna", a-t-il avoué. En conclusion: Ganna a plus de chances pour remporter cette étape selon lui. "C'est le pur spécialiste. Il me rappelle Fabian Cancellara, mais en plus fort."