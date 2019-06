L'Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe) a remporté mardi la 3e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), qui a mené le peloton du Puy en Velay à Riom sur 177 km.

Il a devancé au sprint Wout van Aert (Jumbo-Visma) et l'Italien Davide Ballerini (Astana). Dylan Teuns (Bahrain-Merida) conserve le maillot jaune de leader.

Le Français Clément Venturini (AG2R La Mondiale) et Edward Theuns (Trek-Segafredo) complètent le top 5. On trouve deux autres Belges dans le top 10: Jens Debusschere (Katusha-Alpecin), 8e et Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal), 10e.

Sam Bennett, 28 ans, a enlevé la 36e victoire de sa carrière, la 7e cette saison.

Dylan Teuns, vainqueur de la 2e étape lundi, reste leader au général, où il compte 3 secondes d'avance sur le Français Guillaume Martin (Wanty-Gobert) et 20 secondes sur le Kazakh Alexei Lutsenko (Astana).

Le classement général devrait bouger mercredi après la 4e étape, un contre-la-montre individuel de 26,1 km à Roanne.

Le Criterium du Dauphiné, traditionnelle épreuve préparatoire au Tour de France qui s'élance depuis Bruxelles le 6 juillet, s'achève dimanche.