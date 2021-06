Il s'est montré le plus rapide à l'arrivée des 172,2 km entre Langeac et Saint-Haon-Le-Vieux. La rampe d'arrivée longue de 2,3 km, dont les 700 derniers mètes étaient à 5,7% de dénivelé positif, a joué son rôle. L'Italien de 31 ans, de la formation Barhain-Victorious, a débordé l'Espagnol Alex Aranburu (Astana) parti en tête et l'Américain Brandon Mc Nulty (UAE Team Emirates). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a fini 4e et Tim Wellens (Lotto Soudal) 9e.

Au classement général, l'Autrichien Lukas Pöstlberger maillot jaune depuis son succès à Saugues à l'arrivée de la 2e étape, a conservé sa tunique. Il a conservé 2 secondes d'avance sur Colbrelli. Arunburu est désormais 3e à 18 secondes.

Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Groupe Gobert) et le champion d'Israël Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) ont animé la journée en se portant à l'attaque dès le départ. Leur avantage maximal fut de 3:20 dans la première heure de course. Le peloton a ensuite assuré une poursuite tranquille. Il a cueilli Naesen, le dernier à résister, à 22 km de l'arrivée. Le sprint est devenu dès lors inévitable.

Mercredi, les coureurs disputeront le chrono de cette 73e édition entre Firminy et Roche-La-Molière sur la distance de 16,4 km.