Le cyclisme féminin se développe de plus en plus. Il est en plein boom ces dernières saisons. Et reçoit plus d’attention. Désormais, quasiment chaque grande course a son édition féminine. Comme le montre la création d’un Paris-Roubaix pour les dames, qui sera reporté en fin de saison, comme pour les hommes. Le Tour des Flandres féminin a déjà une plus longue histoire, puisque ce sera déjà la dix-huitième édition, dimanche. Ce qui semble bien maigre par rapport au Ronde masculin, qui va fêter, dimanche, sa cent cinquième édition.

