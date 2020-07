Ses supporters de plus en plus nombreux se faisaient une joie de pouvoir venir le soutenir sur ses terres, sur deux épreuves belges : la Course du Raisin, à Overijse, et la Bruxelles Cycling Classic. Mais Remco Evenepoel a décidé, avec le staff de son équipe, Deceuninck-Quick Step, de modifier son programme. Il ne va plus disputer les deux courses belges prévues respectivement les 29 et 30 août.

"Non, effectivement", confirme Phil Lowe, un des attachés de presse de la formation de Patrick Lefevere. À la place des deux courses belges, le champion d’Europe du contre-la-montre va effectuer un nouveau stage en altitude, soit entre l’Euro et Tirreno-Adriatico. Afin de bien préparer la semaine des championnats du monde, en Suisse. Mais aussi le Giro, qui sera premier Grand Tour de sa jeune carrière. Et qu’il va aborder en étant fidèle à lui-même : à la fois sans pression, mais avec une énorme ambition !

Le reste de son programme reste pour l’instant conforme à ce qui avait été annoncé. Le jeune Belge, actuellement en stage avec son équipe dans les montagnes italiennes, va reprendre au Tour de Burgos, qui va débuter le 28 juillet pour cinq étapes. Avant d’enchaîner avec celui de Pologne, le 5 août, là aussi pour cinq étapes. Deux courses de cinq jours pour lesquelles il sera logiquement un des favoris et qui lui permettront de préparer au mieux son premier monument, le Tour de Lombardie, qu’il disputera, sur un parcours inchangé et donc toujours aussi exigeant, le 15 août.

Il mettra alors le cap sur le championnat de Belgique du contre-la-montre, le 20 août à Coxyde, qui devrait donc être sa seule course en Belgique de la saison. Car il ne disputera pas l’épreuve sur route, le 22 septembre, puisqu’il sera à cette période aux championnats du monde…