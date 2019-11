"Acheter" ou "vendre" une course, la pratique interdite pour laquelle Alexandre Vinokourov et Alexandr Kolobnev ont été acquittés mardi par le tribunal correctionnel de Liège, appartient au passé du cyclisme, de l'avis des coureurs ou directeurs d'équipe interrogés par l'AFP.

Jadis courante, ancrée dans l'ADN des coureurs, l'entente illicite a disparu dans les années 1990 et 2000 au fur et à mesure que les budgets des équipes augmentaient. Mais elle resurgit à l'occasion, comme pour l'édition 2010 de Liège-Bastogne-Liège qui a prêté flanc au soupçon.

"La corruption, c'est aussi grave que le dopage", fulmine Christophe Riblon, qui a couru de 2005 à 2018. "On est dans le sport, on est censé véhiculer des valeurs".

Dans sa carrière, marquée par de nombreuses échappées, le Français, devenu consultant pour La chaîne L'Equipe, dit n'avoir "jamais connu ça". Chez les pros, on ne m'a jamais rien demandé ou proposé", souligne-t-il.

Le peloton professionnel serait-il vertueux ? Ou plutôt réaliste, dès lors que les contrats substantiels pour les coureurs s'accompagnent, comme dans les autres secteurs de la vie professionnelle, d'une obligation de loyauté ?

"Depuis que je dirige une équipe (1997), je n'ai jamais été confronté à ce problème", affirme Marc Madiot, sur la même ligne que les autres responsables d'équipes consultés par l'AFP. En tant que coureur, le manager de la Groupama-FDJ a évidemment connu une autre époque, celle des "mafias", quand les arrangements faisaient partie du quotidien du cyclisme amateur. On roule ensemble et on s'entend, le vainqueur dédommage ensuite le vaincu.

"Ni les coureurs ni les équipes n'y ont intérêt"

"Autrefois, raconte-t-il, les mecs gagnaient leur vie dans les courses de villages. Mais, même à ce niveau, ça disparaît progressivement. Il n'y a plus d'argent".

Et chez les pros ? "Ni les coureurs ni les équipes n'y ont intérêt", répond Madiot. "Les salaires ont fortement augmenté par rapport aux années 1980. Les contrats sont indexés sur les résultats, tout le monde a besoin de points".

De mémoire de suiveur, les soupçons de course "arrangée", l'autre fléau du cyclisme avec le dopage, sont devenus exceptionnels. Au contraire de ce qui a longtemps eu cours.

Dans son blog, le médecin-historien Jean-Pierre de Mondenard rapporte maints témoignages de cette pratique. La première trace ? Dès 1901, dans une course en Australie, quand quinze à vingt coureurs furent soudoyés pour perdre, selon le témoignage évidemment postérieur de l'entraîneur du lauréat, lequel s'appelait William Martin: "Chaque coureur avait été invité seul dans la chambre, où il s'était trouvé face aux billets et à Martin, armé d'un revolver. Il avait même exigé d'eux qu'ils signent un reçu avant de prendre l'argent."

Il reste à distinguer l'entente illicite, arrangement financier à l'appui, de la simple tactique, quand les intérêts de chacun concordent. Comme dans d'autres sports, telle une équipe de football assurant le nul sans chercher à gagner le match à tout prix.

"Le sujet se pose souvent, relève Riblon. Dans une échappée à deux, un coureur roule à fond parce qu'il est concerné par le classement général, quitte à perdre ses chances de victoire pour l'étape. Tous deux n'ont pas le même but".