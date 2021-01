Après la terrible chute au Tour de Pologne provoquée par Dylan Groenewegen, le Néerlandais a reçu pendant plusieurs semaines des menaces sérieuses. À tel point que le Néerlandais a bénéficié d'une surveillance policière devant sa porte. C'est ce qu'a révélé le coureur de Jumbo-Visma, suspendu jusqu'en mai prochain, lors d'un entretien accordé à

"J'ai reçu tellement de menaces concrètes que nous avons averti la police quelques jours après la chute en Pologne", raconte le sprinteur néerlandais, "Les semaines suivantes, la police a surveillé devant notre domicile. Nous ne pouvions plus ouvrir spontanément la porte. Si je voulais sortir, un agent devait m'accompagner pour qu'il ne se passe rien."

Lors de l'interview accordée au site néerlandais, Groenewegen explique quel type de menaces il a reçu : "Nous avons reçu des lettres manuscrites. Dans l'une d'entre elles se trouvait un noeud coulant autour duquel nous pourrions pendre notre enfant (né le 2 janvier dernier, NdlR). Quand tu vois ce genre de messages, tu prends peur. C'est cela qui m'a fait dire que la situation ne pouvait plus durer."

"La police a directement pris les menaces au sérieux et a directement agi", poursuit l'ancien vainqueur d'étapes sur le Tour de France, qui révèle que ces derniers mois la peur était omniprésente, "Je me souviens qu'un soir, alors que nous allions manger chez mes parents, une voiture nous a fait signe et a commencé à faire des zigzags derrière nous. Elle nous a finalement dépassé à un moment où cela ne pouvait pas. Nous avons eu très peur mais finalement, elle a changé de direction et c'était terminé. Avec de telles menaces, tu commences à t'imaginer des choses qui n'existent pas..."