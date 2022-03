Arnaud De Lie s’est offert une troisième place le jour de ses 20 ans., dit-il.

Arnaud De Lie ne semble pas trop prêter attention à l’effervescence qui règne au pied d’un podium qu’il a partagé avec Tim Merlier, vainqueur du jour, et l’Allemand Max Walscheid, deuxième. Il accepte volontiers de signer l’un ou l’autre autographe et d’assouvir quelques demandes de selfies. On a l’impression qu’il est rompu à ce genre d’exercice, comme à celui des interviews.

Gagner est aussi un art qu’il a déjà dévoilé à deux reprises cette année. Ce mercredi, pourtant, le néo-pro a dû se contenter de la troisième place. Le jour de ses 20 ans. De quoi mettre un voile sur sa performance ?

(...)