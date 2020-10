Rien ne sourit en ce moment à Peter Sagan. Le Slovaque, sevré de victoires depuis près de quinze mois, a pourtant semblé faire le plus dur, ce mardi, en lançant le sprint et en se détachant de la meute. Mais c’était sans compter sur le jump d’Arnaud Démare, venu sauter sur la ligne le coureur Bora-Hansgrohe et Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step).

(...)