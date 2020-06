Le champion olympique veut néanmoins attendre de voir si un repreneur se présente pour sauver sa formation actuelle.

L'annonce du retrait du sponsor CCC à la fin de l'année n'est pas une grande surprise dans le monde du cyclisme mais elle permet au moins de poser les choses clairement. Néanmoins, cette annonce ne signifie pas nécessairement la fin de l'équipe cycliste du même nom dont le leader est Greg Van Avermaet. Le Belge espère même que l'équipe ne disparaîtra pas en fin de saison et que le manager Jim Ochowicz va réussir à trouver un nouveau sponsor principal.

"Je ne vais pas quitter l'équipe directement. Je vais rester disponible pendant un certain temps. Un nouveau sponsor peut encore arriver et c'est ce que j'espère. Cela fait dix ans que je roule pour Continuum Sports (la société propriétaire de la licence WorldTour de CCC et avant cela de BMC, NdlR), Ce serait dommage de devoir partir de cette manière. Espérons simplement que des sponsors seront intéressés", a-t-il expliqué au cours d'une conférence de presse en ligne.

Malgré tout, Van Avermaet ne veut pas revivre la même situation qu'avec BMC, qui avait dû attendre jusqu'à la mi-juillet pour trouver un repreneur. L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix pourrait donc se chercher un nouveau challenge à 35 ans : "Il y a beaucoup d'équipes intéressées", a-t-il confirmé, "Je possède encore un bon niveau et la saison dernière, je trônais en tête du classement des courses d'un jour de l'UCI. Je ne me fais donc pas de soucis."

"Je roulerai certainement dans une bonne équipe la saison prochaine", a-t-il ajouté ne voulant pas préciser quelles équipes étaient intéressées par ses services. "J'espère pouvoir rester dans mon équipe actuelle mais je suis également ouvert à d'autres propositions. Cela dépend évidemment de si Ochowicz parvient à trouver un nouveau sponsor", a conclu le champion olympique.