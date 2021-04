C’est ce que les sportifs appellent la "confiance" et, manifestement, Mark Cavendish n’en manque plus. Victorieux lundi pour la première fois depuis plus de trois ans, le Britannique n’a attendu que 24 heures cette fois pour renouer avec le succès, enlevant à Alanya la 3e étape du Tour de Turquie, à nouveau devant Jasper Philipsen. (...)