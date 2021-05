Les Français aiment la nouvelle formule du Circuit de Wallonie. Depuis que la course hennuyère a changé d’emplacement, avec son déménagement à Mont-sur-Marchienne, et surtout de statut, puisqu’elle est désormais une course pro, nos voisins sont pour l’instant invincibles dans la longue dernière ligne droite. Pour se montrer le plus rapide de la bonne échappée, comme avec le succès de Thomas Boudat en 2019. Ou pour se montrer le plus véloce au sprint massif. Comme avec la victoire de Christophe Laporte, ce jeudi.