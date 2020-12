João Almeida est sans conteste la révélation du dernier Tour d'Italie. Le Portugais de chez Deceuninck-Quick Step a porté le maillot rose durant 15 étapes et a finalement terminé quatrième du classement général alors qu'initialement il aurait dû rouler au service de Remco Evenepoel. De quoi attirer d'autres équipes qui voudraient s'attacher les services du jeune coureur de 22 ans.

C'est ce qu'a révélé l'agent d'Almeida, João Correia dans les colonnes du journal sportif portugais A Bola : "Joxean Fernandez Matxin, le manager de l'équipe UAE-Team Emirates connait bien João et ses qualités", a-t-il confié, "Il y a évidemment une différence entre bien connaitre quelqu'un et lui proposer un contrat. Mais il y de nombreuses équipes et pas que UAE Team Emirates qui ont montré leur intérêt."

Des révélations qui n'ont pas plu au manager actuel de João Almeida, Patrick Lefevere puisque le jeune portugais possède encore un an de contrat avec la formation belge. Le Belge s'est emporté lorsqu'il a été interrogé à ce sujet par le site spécialisé Cyclingnews : "João a un contrat et nous n'allons pas le laisser partir. No fucking way", a fulminé Lefevere qui a déjà voulu commencer les négociations en vue d'une prolongation de contrat, "J'ai appelé son agent mais il ne voulait rien entendre, que ce soit pour la saison prochaine ou le futur. Il ne voulait pas de bonus ou autre chose. Et quelques mois plus tard, j'apprends qu'UAE serait intéressé par ses services. Ils méritent une sanction parce qu'on ne devrait pas pouvoir négocier avec des coureurs encore sous contrat. C'est malhonnête si en tant que coureur tu signes un contrat pour 2022. Comment peux-tu prester quand tu sais que tu vas quitter l'équipe ?"

Malgré tout, Patrick Lefevere n'est pas prêt de laisser filer son diamant : "Il reste. À moins qu'UAE ne mette deux millions d'euros sur la table et à ce moment-là, nous pourrons discuter."