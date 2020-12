Prévue le 27 mars, la 63e édition du GP E3 n'a pu avoir lieu cette année à cause de la crise sanitaire. La 64e édition aura lieu en mars. "On va attendre pour voir dans quelles conditions on pourra l'organiser", déclare Jacques Coussens, porte-parole du comité d'organisation de l'épreuve.

Le parcours comptera 17 côtes au programme. "On ne pourra plus passer par l'Eikenberg et le Vieux Kruisberg en raison de travaux sur la voirie", explique Jacques Coussens. L'Hogerlucht disparaît aussi du tracé, tandis que le Knokteberg et l'Eikenberg figurent sur le parcours.

Le changement de nom s'explique par le rachat de BinckBank par le groupe Saxo Bank (le nom officiel de l'épreuve était E3 BinckBank Classic).

Le Tchèque Zdenek Stybar avait remporté la dernière édition de l'épreuve en 2019.