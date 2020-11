Âgé de 26 ans, Sepp Kuss a marqué les esprits cette saison. Pas par ses victoires, même s’il est imposé sur une étape du Critérium du Dauphiné. Mais par son boulot pour Primoz Roglic sur les Grands Tours. Celui de France. Et celui d’Espagne. L’Américain espère pouvoir avoir plus souvent sa chance pour la saison prochaine. C’est ce qu’il a laissé entendre dans un entretien à Ciclismo Internacional. "J’espère que je pourrai être leader sur des courses comme le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Basque ou la Vuelta", commente le grimpeur de Jumbo-Visma, qui, tout en bossant pour Roglic, a terminé quinzième du Tour de France et seizième de la Vuelta. "Mais cette volonté de pouvoir jouer ma carte sur certaines courses ne veut pas dire que je ne me donnerai pas à 100% pour le collectif sur une course comme le Tour de France."

Le grimpeur américain estime mieux se connaître depuis qu’il a enchaîné de nombreuses grandes courses. "Je constate que je marche mieux dans la seconde moitié de la saison", ajoute-t-il. "L’enchaînement de courses me fait généralement du bien. Cela ne veut pas dire que je ne m’entraîne pas dans la première partie de la saison, mais ma forme et ma motivation s’améliorent au fil des mois."

Ce coureur de Durango, dans le Colorado, se sent bien chez Jumbo-Visma, formation dans laquelle il était arrivé en 2018, après avoir évolué deux saisons au sein de l’équipe continentale Rally. Venu du VTT (il a été deuxième et troisième du Championnat des Etats-Unis de cross-country, chez les espoirs), il a rapidement montré une aisance dans les montées. Ce qui lui avait permis de remporter une étape du Tour d’Espagne, l’an passé. Un de ses six succès chez les pros, avec celui du Dauphiné de cette saison et sa domination du Tour de l’Utah, en 2018, quand il remporta trois étapes et le classement final devant Ben Hermans. "J’ai progressé avec cette équipe et je ne pensais pas atteindre ce niveau", ajoute Sepp Kuss. Qui vise désormais encore plus haut.