Quatre mois après sa chute lors du Tour de Lombardie et la longue revalidation qui a suivi, Remco Evenepoel semble fin prêt pour la prochaine saison. Notre compatriote espérait reprendre dès janvier sur le Tour Down Under mais l'épreuve australienne a été annulée à cause du coronavirus. Il reprendra donc à l'occasion du Tour de Valence le 3 février prochain.

Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune Belge semble déjà en grande condition comme en témoigne la photo sur laquelle il dévoile sa nouvelle tenue Deceuninck-Quick Step pour 2021. En commentaire de la publication Instagram publiée par le Brabançon, beaucoup ont fait part de leur surprise de le retrouver aussi affuté après une telle revalidation. Mathieu Van der Poel n'a pas hésité à commenter avec trois emoji représentants des couteaux pour mettre en exergue sa condition comme l'a confirmé son équipier Julian Alaphilippe : "Looking sharp !"

La transformation se mesure encore plus facilement si l'on compare la photo avec celle de la saison dernière.

© D.R.

Une image qui confirme les dires du coureur du Wolfpack. Celui-ci avait expliqué il y a quelques semaines qu'il avait perdu environ cinq kilos cet hiver : "En ce moment, je pèse entre 59 et 60 kilos. Ma graisse de bébé. Je ne suis pas anorexique mais sur mon buste, j'ai en effet la peau sur les os", révélait-il à l'époque.

C'est surtout sur le visage et le haut du corps que la différence est visible. Le résultat d'une approche bien étudiée : "J'ai laissé mon corps se revigorer. Je crois pouvoir dire que j’ai compris un peu plus encore l’importance de la diététique. J’ai désormais trouvé une sorte de style de vie sur ce point précis qui me convient bien. Tout cela a donc été un bon écolage."

Et Evenepoel a déjà prévenu : "Je veux être prêt à 100% pour mon retour à la compétition. chaque kilo en trop serait une étape en plus à franchir dans le chemin qui doit me ramener à mon meilleur niveau, vers le top."

En espérant que cette réduction de poids n'entraîne pas un déficit de puissance pour Evenepoel, lui qui fait partie des meilleurs rouleurs au monde.