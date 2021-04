L'équipe Deceuninck-Quick Step peut tirer un bilan plus que positif de son Tour de Turquie. Avec quatre victoires d'étapes pour le revenant Mark Cavendish mais aussi avec le retour à la compétition de Fabio Jakobsen, après huit mois d'absence.

Le Néerlandais a disputé les huit étapes du Tour de Turquie, sa première course depuis sa terrible chute sur la première étape du Tour de Pologne. S'il n'a pas joué de victoire d'étapes et ne s'est jamais mêlé aux sprints massifs, Jakobsen a tout de même savourer ces huit jours de compétition. "Nous rentrons à la maison avec quatre succès pour l'équipe ! Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien des personnes qui ont toujours été là pour moi", a déclaré le Néerlandais sur Facebook.

"C'est votre victoire, à tout le monde qui m'a soutenu durant ma revalidation. À tout ceux-là, un énorme merci. Ce n'est que le début. Je regarde désormais vers les prochaines courses", a poursuivi Jakobsen dont le programme de courses des prochaines semaines n'a pas encore été dévoilé.