On sait que la championne du monde, Annemiek van Vleuten, a l'habitude de longues sorties d'entraînement ou de performances au long cours.

C'est avec un raid solitaire impressionnant de plus de cent kilomètres que la Néerlandaise s'est imposé à Harrogate, en septembre dernier, pour conquérir son premier maillot arc-en-ciel dans la course en ligne.

Lundi, la coureuse de Mitchelton-Scott a effectué une autre virée remarquable en compagnie de trois coureurs de sa région dont Jan-Willem van Schip, ancien coureur de Roompot et multiple champion du monde sur piste.

C'est le coureur de Beat Cycling qui a convaincu la championne du monde de se lancer dans un entraînement de 400 kilomètres !

"Merci pour cette belle journée", a commenté sur son compte Twitter Annemiek van Vleuten au terme de son effort. Avec ses trois compagnons d'un jour, et quelques renforts ponctuels, la Néerlandaise a couvert les 400 km en 11 heures et 12 minutes, à la moyenne plus que respectable de 35,7 km/h. Une journée à vélo qui lui a permis de brûler 7.125 calories.