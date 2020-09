Dylan Teuns est rassuré sur sa condition et veut en profiter sur les classiques.





Troisième de la Flèche Wallonne en 2017, Dylan Teuns a toujours vibré pour les classiques ardennaises. L’ancien vainqueur d’étape du Tour de France s’y aligne ce mercredi avec l’envie de retrouver son bon élan, lui qui n’avait pas disputé la dernière Grande Boucle.

Dylan Teuns, dans quel état de forme êtes-vous ?

"Je me sens bien. À Tirreno, j’ai eu de bonnes sensations. Tout comme au championnat de Belgique. C’était positif d’en avoir sur des courses aussi longues. Au niveau du dos, cela va mieux aussi. Ma condition augmente, elle suit une ligne croissante. J’espère être prêt. Il ne reste plus beaucoup de temps, il ne me reste que cinq courses cette année avec la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Brabançonne, l’Amstel Gold Race et le Tour des Flandres. Autant d’épreuves qui me motivent beaucoup. Ce sera donc un test très important ce mercredi."