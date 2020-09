Reportées du 22 avril au 30 septembre, les Flèches wallonnes subissent toujours les conséquences de la pandémie de coronavirus. Si le public sera autorisé ce mercredi sur le parcours dans le respect des mesures sanitaires (masques, respect des distances), les spectateurs ne pourront prendre place dans le Mur de Huy pour les passages et les arrivées des deux épreuves féminines et masculines. Seuls les habitants du chemin des Chapelles seront autorisés à assister à la course en respectant bien sûr les gestes barrière, notamment l’interdiction de rassemblement de plus de dix personnes. Le public, avec un maximum de 400 spectateurs, sera rassemblé sur la plaine de la Sarte, près de la ligne d’arrivée. C’est une "bulle" semblable qui sera autorisée au départ de la course à Herve, avec un maximum de 400 personnes autorisées à assister aux opérations de départ, dont les officiels, la presse…