Tiesj Benoot se met en quarantaine "après avoir été contact avec une personne testée positive au Covid-19. Tiesj ne présente pour l'heure aucun symptôme, se sent bien et se met en quarantaine avant de se faire tester la semaine prochaine", explique Sunweb sans préciser les circonstances.

Ce n'est qu'une hypothèse, mais Tiesj Benoot était notamment sur le plateau d'Extra Time Koers mercredi soir sur la VRT avec Jan Bakelants après la Flèche Brabançonne.

"Bakelants a présenté quelques symptômes légers vendredi, à son retour d'entraînement à son domicile, et a ensuite subi un nouveau test PCR", avait expliqué son équipe Circus-Wanty Gobert. "La cellule médicale Circus-Wanty Gobert-Tormans a reçu vendredi soir notification du test PCR positif, à la suite duquel Jan Bakelants a été placé en isolement."

Jan Bakelants avait été testé négatif à la veille de la Flèche Brabançonne, et ne présentait aucun symptôme le jour et le lendemain de l'épreuve, avait précisé encore son équipe. Il a mis un terme à sa saison et déclaré forfait aussi pour Gand-Wevelgem dimanche.